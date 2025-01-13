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Происшествия

В Костанае избили врача и заставили оформить кредит: сумма ущерба составила почти 1,5 млн тенге

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 18:12 Фото: pexels
В Костанае полицейские раскрыли разбойное нападение на врача: его избили, угрожали ножом и игрушечным пистолетом, а также заставили оформить денежный кредит, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 января 2025 года рассказали в Департаменте полиции Костанайской области. По их данным, один из злоумышленников познакомился с жителем Костаная незадолго до преступления, но между ними случился конфликт, после которого преступник позвал своих знакомых "отомстить".

"Он и двое его пособников, находясь в квартире потерпевшего, избили мужчину, угрожали игрушечным пистолетом и ножом. Под угрозой применения насилия заставили оформить денежный кредит, отобрали мобильный телефон и деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 1,5 млн тенге".Пресс-служба ДП Костанайской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое были установлены и задержаны оперуполномоченными в Костанае, третий фигурант был задержан в Астане.

"Сотрудники изъяли пистолет, телефон и деньги, принадлежащие потерпевшему. Все трое подозреваемых водворены в СИЗО".Пресс-служба ДП Костанайской области
В Костанае избили врача и заставили оформить кредит: сумма ущерба составила почти 1,5 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 18:12

Фото: polisia.kz

В областной полиции отметили, что за разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору, им грозит лишение свободы от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в центре Алматы грабители с ножом напали на девушку. По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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