В Костанае избили врача и заставили оформить кредит: сумма ущерба составила почти 1,5 млн тенге

В Костанае полицейские раскрыли разбойное нападение на врача: его избили, угрожали ножом и игрушечным пистолетом, а также заставили оформить денежный кредит, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 января 2025 года рассказали в Департаменте полиции Костанайской области. По их данным, один из злоумышленников познакомился с жителем Костаная незадолго до преступления, но между ними случился конфликт, после которого преступник позвал своих знакомых "отомстить".

"Он и двое его пособников, находясь в квартире потерпевшего, избили мужчину, угрожали игрушечным пистолетом и ножом. Под угрозой применения насилия заставили оформить денежный кредит, отобрали мобильный телефон и деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 1,5 млн тенге". Пресс-служба ДП Костанайской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое были установлены и задержаны оперуполномоченными в Костанае, третий фигурант был задержан в Астане.

"Сотрудники изъяли пистолет, телефон и деньги, принадлежащие потерпевшему. Все трое подозреваемых водворены в СИЗО". Пресс-служба ДП Костанайской области

Фото: polisia.kz

В областной полиции отметили, что за разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору, им грозит лишение свободы от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в центре Алматы грабители с ножом напали на девушку. По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.