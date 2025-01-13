Кого подозревают в убийстве полицейского, заступившегося за женщину в Алматы

Полицейского, которого убили во время ссоры, похоронили в родном Байконуре. Трагедия произошла в субботу в одном из ночных заведений Алматы. 31-летний Нурсултан Несипбаев заступился за женщину и получил ножевое ранение, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, о предполагаемом преступнике известно немного. Подозреваемым оказался 41-летний гражданин Узбекистана. Его задержали по горячим следам. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Полицейские завели уголовное дело и параллельно начали служебную проверку.

Между тем у 31-летнего сотрудника полиции остались жена и четверо детей: две дочери и два сына. Накануне родные простились с Нурсултаном.

"Мой супруг был заботливым мужем и отцом наших детей. Он делал все ради нашей семьи. Он безумно любил свою работу и был предан ей. У нас были большие планы. Но судьба распорядилась иначе", – рассказала супруга погибшего Бахыт Жетиген.

Мать полицейского Рая Жаканова отметила, что ее сын был честным, любил работу и всегда был готов прийти на помощь.

Нурсултан родился и вырос в Байконуре. Окончил юридический факультет. В правоохранительных органах отработал 10 лет. В последние годы был оперуполномоченным управления полиции Медеуского района Алматы.





"Он был моим наставником: научил меня азам оперативной деятельности. Раскрыли вместе очень большое количество преступлений. Нурсултан был настоящим патриотом своей родины. Был фанатом своей работы. Всегда был за справедливость. Для нас это большая потеря. Родственникам соболезную. Нурсултан был хорошим сотрудником. Он останется для нас примером". Старший оперуполномоченный УП Медеуского района г. Алматы Рустем Галимов

Ранее сообщалось, что полицейский получил смертельное ножевое ранение, от которого скончался в больнице. В пресс-службе Департамента полиции Алматы уточнили, что оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района получил ножевое ранение во время конфликта. Трагедия случилась, когда мужчина находился не на службе. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Позже в Сети появились кадры начала конфликта.