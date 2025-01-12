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Происшествия

Смерть полицейского в Алматы: в Сети появились кадры начала конфликта

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 19:38 Фото: polisia.kz
В Сети 12 января распространяется видео, на котором запечатлен момент начала конфликта между посетителем одного из заведений Алматы и полицейским, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что подозреваемый в убийстве полицейского сначала вступил в словесный конфликт с девушкой, сидевшей рядом, после чего начал применять к ней физическую силу – душить и грубо хватать за руки.

А убитый полицейский, заметив происходящее, вмешался и остановил агрессивного мужчину. Конфликт продолжился на улице, где между ними завязалась драка, завершившаяся трагической гибелью.

Ранее сообщалось, что полицейский получил смертельное ножевое ранение, от которого скончался в больнице. В пресс-службе Департамента полиции Алматы уточнили, что оперуполномоченный Управления полиции Медеуского района получил ножевое ранение во время конфликта. Трагедия случилась, когда мужчина находился не на службе. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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