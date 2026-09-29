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Происшествия

Загадочную гибель стада овец расследуют на западе Казахстана

Овцы, стадо , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 18:57 Фото: pixabay
Стадо овец погибло в Мангистауской области. Однако причина произошедшего остается неизвестной, сообщает Zakon.kz.

Издание Lada.kz поделилось видео, на котором видны погибшие овцы в одном из хозяйственных загонов в селе Бейнеу. Мужчина за кадром возмущается произошедшим и утверждает, что животные погибли из-за некачественной воды.

В акимате Бейнеуского района подтвердили информацию об инциденте.

"28 сентября в 10:02 в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, распространявшаяся в мессенджере WhatsApp. В сообщении утверждалось, что овцы могли погибнуть после того, как выпили воду из лужи (водоема), образовавшейся возле государственного коммунального предприятия "Бейнеу Су Сервис". Специалисты Бейнеуской ветеринарной станции и районной территориальной инспекции выехали на место и установили факт падежа овец в хозяйстве жителя села Бейнеу. При этом причина гибели животных пока не установлена", – прокомментировали в местном акимате.

По словам руководителя отдела внутренней политики и развития языков Бейнеуского района Туралы Жолышова, из источника воды и от павших животных взяли пробы для лабораторного анализа. Результаты исследований будут готовы через 10 дней.

Туши погибших овец сожгли и утилизировали в специальной биотермической яме с соблюдением всех ветеринарных требований. В загоне провели дезинфекцию. У остальных животных симптомов инфекции не обнаружено.

На месте работают профильные специалисты, ситуация находится на личном контроле акима района.

Ранее хозяин обвинил пастуха в краже его скота на 30 млн тенге в Жамбылской области.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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