Загадочную гибель стада овец расследуют на западе Казахстана

Стадо овец погибло в Мангистауской области. Однако причина произошедшего остается неизвестной, сообщает Zakon.kz.

Издание Lada.kz поделилось видео, на котором видны погибшие овцы в одном из хозяйственных загонов в селе Бейнеу. Мужчина за кадром возмущается произошедшим и утверждает, что животные погибли из-за некачественной воды.

В акимате Бейнеуского района подтвердили информацию об инциденте.

"28 сентября в 10:02 в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, распространявшаяся в мессенджере WhatsApp. В сообщении утверждалось, что овцы могли погибнуть после того, как выпили воду из лужи (водоема), образовавшейся возле государственного коммунального предприятия "Бейнеу Су Сервис". Специалисты Бейнеуской ветеринарной станции и районной территориальной инспекции выехали на место и установили факт падежа овец в хозяйстве жителя села Бейнеу. При этом причина гибели животных пока не установлена", – прокомментировали в местном акимате.

По словам руководителя отдела внутренней политики и развития языков Бейнеуского района Туралы Жолышова, из источника воды и от павших животных взяли пробы для лабораторного анализа. Результаты исследований будут готовы через 10 дней.

Туши погибших овец сожгли и утилизировали в специальной биотермической яме с соблюдением всех ветеринарных требований. В загоне провели дезинфекцию. У остальных животных симптомов инфекции не обнаружено.

На месте работают профильные специалисты, ситуация находится на личном контроле акима района.

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