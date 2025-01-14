Полицейский со знакомым устроили массовый расстрел табуна сайгаков

В Кызылординской области вынесли приговор двоим мужчинам за незаконную охоту, сообщает Zakon.kz.

По информации Верховного суда от 14 января 2025 года, двое жителей Кызылординской области выехали на незаконную охоту на сайгаков, преследовали на автомобиле и обстреляли табун животных.

Их машину остановили инспекторы охраны природы, лесхоза и инспекции животного мира и выявили более 30 туш и пяти голов сайгаков. По данным экспертизы, государству был причинен ущерб на сумму более 80 млн тенге.

"СМУС Кызылординской области, рассмотрев уголовное дело в отношении двоих обвиняемых в незаконной охоте на животных с применением оружия и транспорта, причинением значительного ущерба, указал на подтверждение документами всех их преступных деяний. Подсудимые вернули государству 3 млн тенге. Отягчающим обстоятельством у одного подсудимого признано совершение правонарушения с нарушением присяги сотрудника органов внутренних дел", – сообщили в суде.

В итоге суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил к шести и семи годам лишения свободы с лишением права заниматься охотой на семь и восемь лет соответственно.

С них взыскано более 77 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке.

Кызылординский облсуд оставил приговор без изменения.

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