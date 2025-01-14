Полицейский со знакомым устроили массовый расстрел табуна сайгаков
По информации Верховного суда от 14 января 2025 года, двое жителей Кызылординской области выехали на незаконную охоту на сайгаков, преследовали на автомобиле и обстреляли табун животных.
Их машину остановили инспекторы охраны природы, лесхоза и инспекции животного мира и выявили более 30 туш и пяти голов сайгаков. По данным экспертизы, государству был причинен ущерб на сумму более 80 млн тенге.
"СМУС Кызылординской области, рассмотрев уголовное дело в отношении двоих обвиняемых в незаконной охоте на животных с применением оружия и транспорта, причинением значительного ущерба, указал на подтверждение документами всех их преступных деяний. Подсудимые вернули государству 3 млн тенге. Отягчающим обстоятельством у одного подсудимого признано совершение правонарушения с нарушением присяги сотрудника органов внутренних дел", – сообщили в суде.
В итоге суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил к шести и семи годам лишения свободы с лишением права заниматься охотой на семь и восемь лет соответственно.
С них взыскано более 77 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке.
Кызылординский облсуд оставил приговор без изменения.
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