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Происшествия

Два одноклассника в Костанайской области отправились на поиски скота и заблудились сами

Лошадь, лошади, кони, конь, коневодство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 07:30 Фото: primeminister.kz
Днем 26 мая два школьника из села Торгай Джангельдинского района отправились искать скот, но заблудились, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС страны, 15-летние школьники выходили на связь в 20:38, сказав, что возвращаются. Однако через 1,5 часа они так и не появились. Тогда обеспокоенные родители обратились к спасателям.

Спасатели выехали на вездеходе. Через четыре часа непрерывного поиска они нашли подростков в восьми километрах от их села. Оказалось, что школьники заблудились среди камышей.

Их благополучно доставили в населенный пункт. В медицинской помощи они не нуждались.

Также двое рыбаков потерялись на водохранилище в Туркестанской области.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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