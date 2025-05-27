Два одноклассника в Костанайской области отправились на поиски скота и заблудились сами

Днем 26 мая два школьника из села Торгай Джангельдинского района отправились искать скот, но заблудились, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС страны, 15-летние школьники выходили на связь в 20:38, сказав, что возвращаются. Однако через 1,5 часа они так и не появились. Тогда обеспокоенные родители обратились к спасателям.

Спасатели выехали на вездеходе. Через четыре часа непрерывного поиска они нашли подростков в восьми километрах от их села. Оказалось, что школьники заблудились среди камышей.

Их благополучно доставили в населенный пункт. В медицинской помощи они не нуждались.

Также двое рыбаков потерялись на водохранилище в Туркестанской области.