Массовое ДТП на капчагайской трассе: детали от полиции

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области рассказали некоторые детали массовой аварии, произошедшей утром 15 января по автодороге Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, произошло три дорожно-транспортных происшествия. Причиной аварии стал густой туман, значительно ухудшивший видимость на дороге. В результате ДТП одного пассажира с легкими телесными повреждениями доставили в больницу.

"По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Полиция региона напоминает всем участникам дорожного движения о важности соблюдения мер предосторожности. В условиях плохой видимости особенно важно снижать скорость, держать безопасную дистанцию и строго следовать правилам дорожного движения. Также призываем граждан не игнорировать сообщения спасательных служб и заранее планировать поездки с учетом погодных условий. Будьте осторожны, берегите себя и окружающих!" – обратились в полиции.

Между тем, по данным "КазАвтоЖол", участниками этих трех ДТП стали не менее 18 авто. В компании также сообщили, что с 08:20 час. 15 января из-за сильного тумана было закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск, с 25 км (пункт взимания платы) по 124 км (с. Шенгельды).