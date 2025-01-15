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Происшествия

Массовое ДТП на капчагайской трассе: детали от полиции

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 09:39 Фото: unsplash
В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области рассказали некоторые детали массовой аварии, произошедшей утром 15 января по автодороге Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, произошло три дорожно-транспортных происшествия. Причиной аварии стал густой туман, значительно ухудшивший видимость на дороге. В результате ДТП одного пассажира с легкими телесными повреждениями доставили в больницу.

"По данному факту проводятся проверочные мероприятия. Полиция региона напоминает всем участникам дорожного движения о важности соблюдения мер предосторожности. В условиях плохой видимости особенно важно снижать скорость, держать безопасную дистанцию и строго следовать правилам дорожного движения. Также призываем граждан не игнорировать сообщения спасательных служб и заранее планировать поездки с учетом погодных условий. Будьте осторожны, берегите себя и окружающих!" – обратились в полиции. 

Между тем, по данным "КазАвтоЖол", участниками этих трех ДТП стали не менее 18 авто. В компании также сообщили, что с 08:20 час. 15 января из-за сильного тумана было закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск, с 25 км (пункт взимания платы) по 124 км (с. Шенгельды).

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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