Массовое ДТП с 19 авто: подробности от полиции Карагандинской области

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области рассказали некоторые детали массовой аварии, сообщает Zakon.kz.

В полиции напомнили, что ДТП произошло 23 января около 13:00 на автодороге Алматы – Екатеринбург, не доезжая 20 км до поселка Аксу-Аюлы. Столкнулись 19 машин, которые не участвовали в колонном движении.

"Необходимо отметить, что колонна, следовавшая под сопровождением со стороны города Балхаша, прибыла в поселок Аксу-Аюлы около 12:00", – добавили в полиции.

В результате ДТП с различными травмами в медицинское учреждение доставили шесть человек.

При этом в полиции опровергли информацию о погибшем в этом ДТП.

"Предварительная причина ДТП – несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – резюмировали в ДП.

Ранее в Сети появилось видео с последствиями этой аварии.