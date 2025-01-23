#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.91
544.25
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
520.91
544.25
5.29
Происшествия

Массовое ДТП с 19 авто: подробности от полиции Карагандинской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 15:19 Фото: pixabay
В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области рассказали некоторые детали массовой аварии, сообщает Zakon.kz.

В полиции напомнили, что ДТП произошло 23 января около 13:00 на автодороге Алматы – Екатеринбург, не доезжая 20 км до поселка Аксу-Аюлы. Столкнулись 19 машин, которые не участвовали в колонном движении.

"Необходимо отметить, что колонна, следовавшая под сопровождением со стороны города Балхаша, прибыла в поселок Аксу-Аюлы около 12:00", – добавили в полиции.

В результате ДТП с различными травмами в медицинское учреждение доставили шесть человек.

При этом в полиции опровергли информацию о погибшем в этом ДТП.

"Предварительная причина ДТП – несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", – резюмировали в ДП.

Ранее в Сети появилось видео с последствиями этой аварии.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Трое детей и двое взрослых погибли в частном доме на севере Казахстана
Происшествия
14:33, Сегодня
Трое детей и двое взрослых погибли в частном доме на севере Казахстана
Массовая авария с участием 19 авто произошла в Карагандинской области
Происшествия
14:21, Сегодня
Массовая авария с участием 19 авто произошла в Карагандинской области
Парк аттракционов и ресторан горели в Шымкенте
Происшествия
10:04, Сегодня
Парк аттракционов и ресторан горели в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: