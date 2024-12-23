#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Происшествия

Пятеро детей погибли в пожаре в Житикаре: аким озвучил новые детали трагедии

Пожар в частном доме, возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 15:46 Фото: Zakon.kz
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК 23 декабря 2024 года прокомментировал гибель пятерых детей от пожара в Житикаре, сообщает Zakon.kz.

Кумар Аксакалов напомнил, что трагедия произошла в октябре 2024 года. Тогда шестеро детей остались без присмотра взрослых и случился пожар. 
"Дети остались без присмотра. Старший ребенок, который выжил, проснулся в четыре утра и пытался разжечь печь и что-то положил, что-то в виде баллончика, и произошел взрыв", – сказал аким.
По его словам, семье была оказана всесторонняя помощь, спонсоры приобрели двухкомнатную квартиру.
"Сейчас там живут. Была оказана психологическая помощь. Чтобы не было таких случаев – всегда перед отопительным сезоном сотрудники ДЧС проходят все дома, где живут многодетные мамы и социально-уязвимые слои населения – они все стоят на учете. Проверяем состояние дымохода, печи, подсказываем, что можно сделать и устанавливается датчик-уловитель угарного газа. Датчик в этом доме был установлен, но почему-то он был отключен. Это тоже вопрос. Это вопрос уже к самим жителям. Нужно периодически проверять, сверять, там просто элементарно заменить батарейку, дорого не стоит, зато это безопасность", – резюмировал Аксакалов. 
11 октября 2024 года пятеро детей погибли под завалами горящего дома в Житикаре. Пожарные тогда сообщили, что в 04:29 в частном доме произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома.

В этот же день уполномоченный по правам ребенка по Костанайской области Несибели Басенова заявила, что мама в момент трагедии находилась у знакомого.
Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Главная елка загорелась в Шымкенте: виновника назвали в МЧС
Происшествия
15:56, Сегодня
Главная елка загорелась в Шымкенте: виновника назвали в МЧС
Катание на горке в Костанае обернулось госпитализацией пятерых детей
Происшествия
23:35, 22 декабря 2024
Катание на горке в Костанае обернулось госпитализацией пятерых детей
Факт возможной перестрелки прокомментировали в полиции Алматы
Происшествия
19:33, 22 декабря 2024
Факт возможной перестрелки прокомментировали в полиции Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: