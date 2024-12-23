Пятеро детей погибли в пожаре в Житикаре: аким озвучил новые детали трагедии

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК 23 декабря 2024 года прокомментировал гибель пятерых детей от пожара в Житикаре, сообщает Zakon.kz.

Кумар Аксакалов напомнил, что трагедия произошла в октябре 2024 года. Тогда шестеро детей остались без присмотра взрослых и случился пожар.

"Дети остались без присмотра. Старший ребенок, который выжил, проснулся в четыре утра и пытался разжечь печь и что-то положил, что-то в виде баллончика, и произошел взрыв", – сказал аким.

По его словам, семье была оказана всесторонняя помощь, спонсоры приобрели двухкомнатную квартиру.

"Сейчас там живут. Была оказана психологическая помощь. Чтобы не было таких случаев – всегда перед отопительным сезоном сотрудники ДЧС проходят все дома, где живут многодетные мамы и социально-уязвимые слои населения – они все стоят на учете. Проверяем состояние дымохода, печи, подсказываем, что можно сделать и устанавливается датчик-уловитель угарного газа. Датчик в этом доме был установлен, но почему-то он был отключен. Это тоже вопрос. Это вопрос уже к самим жителям. Нужно периодически проверять, сверять, там просто элементарно заменить батарейку, дорого не стоит, зато это безопасность", – резюмировал Аксакалов.

11 октября 2024 года пятеро детей погибли под завалами горящего дома в Житикаре. Пожарные тогда сообщили, что в 04:29 в частном доме произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома.



