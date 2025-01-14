Крупный пожар в Талгарском районе: загорелся теннисный клуб

В селе Бесагаш Алматинской области 14 января 2025 года произошел крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, на территории частного теннисного клуба загорелось административное здание, каркасное строение из тента, покрытие теннисного корта и надувной купол.

Фото: МЧС РК

"По прибытии пожарных происходило открытое горение и имелась угроза распространения огня на соседний дом и рядом стоящий теннисный корт. Принятыми мерами огнеборцев удалось уберечь от огня рядом стоящий теннисный корт и частный жилой дом", – сообщили в ведомстве.

Фото: МЧС РК

Пожар ликвидирован на общей площади более 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС РК

В Алматы в ночь на 12 января 2025 года на четвертом этаже здания Казахстанско-Британского технического университета произошло возгорание. Пожару присвоили повышенный третий ранг. Потушить огонь сотрудникам ДЧС Алматы удалось после часа ночи 12 января.