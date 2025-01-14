Крупный пожар вспыхнул на складе под Алматы
Фото: МЧС РК
14 января 2025 года в Алматинской области загорелся склад, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, спасатели тушат по повышенному рангу пожар в одном из складов магазина строительных материалов города Каскелена.
По информации местных жителей, склад расположен на рынке "Жер Ана".
Детали происшествия уточняются.
Отметим, что это второй крупный пожар за день в Алматинской области: в селе Бесагаш горел частный теннисный клуб.
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