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Происшествия

Крупный пожар вспыхнул на складе под Алматы

Пожар, Каскелен, склад, строительный рынок, магазин, Алматинская область, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 16:56 Фото: МЧС РК
14 января 2025 года в Алматинской области загорелся склад, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, спасатели тушат по повышенному рангу пожар в одном из складов магазина строительных материалов города Каскелена.  

По информации местных жителей, склад расположен на рынке "Жер Ана".

Детали происшествия уточняются.

Отметим, что это второй крупный пожар за день в Алматинской области: в селе Бесагаш горел частный теннисный клуб. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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