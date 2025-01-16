Учитель и новогодняя елка в Семее: трудовая инспекция завершила проверку инцидента

В областном центре Абайской области трудовая инспекция завершила проверку инцидента с падением учителя при украшении городской новогодней елки, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Semei", завершена проверка в отношении учителя казахского языка и литературы СОШ № 49 Куата Айткалиева, упавшего с пятиметровой высоты во время украшения новогодней елки на центральной площади города.

"Вина работодателя составила 100%. Вины Куата Айткалиева нет, поэтому комиссия вынесла такое решение. В настоящее время учителю выплачивается вся утраченная заработная плата. Также будут возмещены все расходы на лечение, если оно проводилось на платной основе", – рассказал руководитель отдела департамента госинспекции труда Токтарбек Тусипбаев.

Со слов чиновника, дальнейшее решение по факту превышения должностных полномочий – за правоохранительными органами.

"Составлен акт, оформлены все соответствующие документы. Теперь материалы направляются в правоохранительные органы. В соответствии со статьей 156 уголовного кодекса, работодатель несет ответственность за нарушение правил охраны труда", – уточнил Тусипбаев.

Днями ранее жители Семея били тревогу по поводу открытого колодца в микрорайоне Карагайлы.