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Происшествия

Учитель и новогодняя елка в Семее: трудовая инспекция завершила проверку инцидента

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодние инсталляции , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 04:04 Фото: Zakon.kz
В областном центре Абайской области трудовая инспекция завершила проверку инцидента с падением учителя при украшении городской новогодней елки, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Semei", завершена проверка в отношении учителя казахского языка и литературы СОШ № 49 Куата Айткалиева, упавшего с пятиметровой высоты во время украшения новогодней елки на центральной площади города.

"Вина работодателя составила 100%. Вины Куата Айткалиева нет, поэтому комиссия вынесла такое решение. В настоящее время учителю выплачивается вся утраченная заработная плата. Также будут возмещены все расходы на лечение, если оно проводилось на платной основе", – рассказал руководитель отдела департамента госинспекции труда Токтарбек Тусипбаев.

Со слов чиновника, дальнейшее решение по факту превышения должностных полномочий – за правоохранительными органами.

"Составлен акт, оформлены все соответствующие документы. Теперь материалы направляются в правоохранительные органы. В соответствии со статьей 156 уголовного кодекса, работодатель несет ответственность за нарушение правил охраны труда", – уточнил Тусипбаев.

Днями ранее жители Семея били тревогу по поводу открытого колодца в микрорайоне Карагайлы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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