Учитель упал с высоты в Семее: установлен подозреваемый

Стало известно, кого признали подозреваемым по делу о падении учителя в Семее во время украшения елки, сообщает Zakon.kz.

Эта информация отражена в ответе Генеральной прокуратуры на депутатский запрос.

В ведомстве напомнили, что учитель Куат Айткалиев наряжал елку на центральной площади города Семея и упал с высоты, получив серьезные травмы. По данному факту полиция начала расследование по ч. 4 ст. 632 УК ("Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия").

"В ходе расследования подозреваемым признан заместитель акима города Арайбек Хамзаев, допустивший привлечение учителей к работе, не связанной с профессиональными обязанностями", – сообщили в Генпрокуратуре.

Также за незаконное привлечение других пяти учителей к украшению елки к дисциплинарной ответственности (выговор) привлечены директора школ (№19 и № 40), а руководитель отдела образования (Булабаев) освобожден от должности.

Областной департамент Комитета инспекции труда провел специальное расследование по несчастному случаю, была установлена полная (100%) вина работодателя в получении травмы учителем Айткалиевым.

"В связи с этим ревизионная комиссия разъяснила пострадавшему право на получение социальной помощи. Акт расследования несчастного случая для принятия мер непосредственно в отношении работодателя (наряду с досудебным расследованием) направлен в городское управление полиции", – резюмировали в надзорном органе.

Пострадавшего учителя выписали из больницы 8 января. Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказывал, что решается вопрос о выплате ему компенсации.