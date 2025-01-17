#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
529.65
544.64
5.16
Происшествия

Девочки-подростки сняли на видео, как избили ровесницу в Семее

несовершеннолетние сняли на видео, как избили ровесницу в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 18:49 Фото: Zakon.kz
В социальной сети распространилось видео, на котором группа девочек бьет ровесницу. Свое поведение они объяснили в ролике тем, что пострадавшая обсуждала их за спиной, сообщает Zakon.kz.

Полицейские обратили внимание на видео и отреагировали на ситуацию.

"Несовершеннолетние были доставлены в центральный отдел полиции вместе с законными представителями. В присутствии взрослых с ними проведена профилактическая беседа. Материалы переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Семей". Пресс-служба ДП Абайской области

Как уточняется, родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Жамбылской области троих школьников наказали за убийство восьмиклассника.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Особо крупную партию героина изъяли полицейские в доме жителя Алматинской области
Происшествия
19:15, Сегодня
Особо крупную партию героина изъяли полицейские в доме жителя Алматинской области
До 15 лет грозит казахстанцу за распространение наркотиков в ВКО
Происшествия
19:11, Сегодня
До 15 лет грозит казахстанцу за распространение наркотиков в ВКО
Высотку окутал столб черного дыма: крупный пожар в Шымкенте
Происшествия
17:31, Сегодня
Высотку окутал столб черного дыма: крупный пожар в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: