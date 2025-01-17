Девочки-подростки сняли на видео, как избили ровесницу в Семее
Фото: Zakon.kz
В социальной сети распространилось видео, на котором группа девочек бьет ровесницу. Свое поведение они объяснили в ролике тем, что пострадавшая обсуждала их за спиной, сообщает Zakon.kz.
Полицейские обратили внимание на видео и отреагировали на ситуацию.
"Несовершеннолетние были доставлены в центральный отдел полиции вместе с законными представителями. В присутствии взрослых с ними проведена профилактическая беседа. Материалы переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Семей". Пресс-служба ДП Абайской области
Как уточняется, родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Ранее в Жамбылской области троих школьников наказали за убийство восьмиклассника.
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