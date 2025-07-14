Убийство в Алматы: подростки сняли на видео семейную трагедию

В Алматы в районе Ремизовки мужчина убил отчима своей сожительницы. Преступление попало на видео, которое распространилось в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина наносит несколько ударов ножом лежащему на земле человеку. Свидетелями страшной картины стали подростки. Они и сняли шокирующие кадры.

По информации Astana TV, подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следствием установлено, что преступление было совершено на бытовой почве в ходе словесного конфликта между мужчинами". Официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек

Ранее сообщалось, что в Алматы отчима приговорили к 20 годам за убийство ребенка из мести.