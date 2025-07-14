#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
524.24
612.94
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
524.24
612.94
6.68
Происшествия

Убийство в Алматы: подростки сняли на видео семейную трагедию

убийство в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 00:15 Фото: pixabay
В Алматы в районе Ремизовки мужчина убил отчима своей сожительницы. Преступление попало на видео, которое распространилось в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина наносит несколько ударов ножом лежащему на земле человеку. Свидетелями страшной картины стали подростки. Они и сняли шокирующие кадры.

По информации Astana TV, подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следствием установлено, что преступление было совершено на бытовой почве в ходе словесного конфликта между мужчинами". Официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек

Ранее сообщалось, что в Алматы отчима приговорили к 20 годам за убийство ребенка из мести.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Стали известны подробности крупного пожара в Алматы
Происшествия
23:16, 14 июля 2025
Стали известны подробности крупного пожара в Алматы
Массовая авария в Алматы: в полиции прокомментировали ДТП
Происшествия
22:34, 14 июля 2025
Массовая авария в Алматы: в полиции прокомментировали ДТП
Пожар разгорелся в двухэтажном доме в Алматы
Происшествия
21:37, 14 июля 2025
Пожар разгорелся в двухэтажном доме в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: