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"Поднялась на 30-й этаж, но остановилась": группа девочек издевалась над 14-летней ровесницей в Астане

Астана, девочки подростки издевались над ровесницей, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 18:07 Фото: рixabay
В Астане группа девочек-подростков напала на ровесницу и записала все на видео, сообщает Zakon.kz.

В интернете появился рассказ о произошедшем со слов мамы 14-летней девочки. Сообщается, что 25 августа шесть девочек позвали ее дочку на "разговор".

"Завели ее в нежилое помещение, где знали, что нет камер, издевались и избивали. Не остановились на этом, вытолкали во двор, заставляли извиняться на видео. Били по лицу, девочка никогда не дралась, впала в ступор и не смогла уйти, так как ее окружили шестеро девочек", – говорится в описании.

Все записали на видео и распространили его по чатам другим детям со двора.

"Толчки, избиения, дергания и оскорбления длились 1,5 часа. После этого девочка поднялась на 30-й этаж, пробыла там полчаса, остановилась и не прыгнула. Вернулась домой и позвонила подруге, рассказав ей о произошедшем. На следующий день она рассказала маме, которая подняла все видеозаписи и сразу обратилась в РУВД Алматинского района", – описано в рассказе про этот случай.

Далее указано, что судмедэкспертизу провели 30 августа, и даже спустя пять дней на теле были царапины и синяк. При этом, как указано в публикации, с ходом следствия ни маму девочки, ни юриста не знакомят.

В полиции Астаны прокомментировали произошедшее.

"По данному инциденту личности несовершеннолетних установлены. Законные представители за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к ответственности. Наряду с этим, собранный материал направлен в Комиссию по защите прав несовершеннолетних для рассмотрения", – сообщили там.

Ранее сообщалось, что в Астане полиция завела уголовное дело после того, как в школе группа учеников издевалась над сверстниками.

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