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Общество

В Жамбылской области троих школьников наказали за убийство восьмиклассника

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 00:34 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области 14 января рассмотрел дело в отношении троих несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, подростки из села Кумжота Байзакского района в школьном туалете, действуя группой по предварительному сговору, требовали подчинения от учеников 8-го класса, угрожали и наносили удары. Один из учеников погиб на месте от удара в область груди.

Решение суда:

Л.Н. и Л.Л. приговорены к 6 годам 8 месяцам лишения свободы каждый. Т. получил наказание в виде одного года ограничения свободы.

С осужденных взысканы процессуальные издержки, компенсация морального вреда (6 млн и 5 млн тенге соответственно) и выплаты в фонд потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.

2 мая 2024 года сообщалось, что в Жамбылской области в уличном туалете избили школьника, он скончался. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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