#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
474.08
558.28
6.26
События

Адвокат отправился в тюрьму на 6 лет за попытку "решить вопрос" за 31 млн тенге

Фото: freepik
При координации прокуратуры области Улытау сотрудники департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) задержали адвоката коллегии адвокатов региона, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, он обманом убедил доверительницу передать деньги, пообещав "решить вопрос" о прекращении уголовного дела в отношении ее сына. Адвокат заявил, что якобы передаст средства должностным лицам.

"В результате адвокат получил от женщины 31 млн тенге", – сказано в заявлении прокуратуры 16 апреля 2026 года.

В итоге Жезказганский городской суд признал адвоката виновным и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься адвокатской и юридической деятельностью сроком на 5 лет.

Приговор пока не вступил в законную сил.

Несколько дней ранее, 13 апреля, мы рассказывали о судебном исполнителе из Алматы, который снял арест со счета и получил штраф 8,6 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: