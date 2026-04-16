Адвокат отправился в тюрьму на 6 лет за попытку "решить вопрос" за 31 млн тенге
При координации прокуратуры области Улытау сотрудники департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) задержали адвоката коллегии адвокатов региона, сообщает Zakon.kz.
По данным следствия, он обманом убедил доверительницу передать деньги, пообещав "решить вопрос" о прекращении уголовного дела в отношении ее сына. Адвокат заявил, что якобы передаст средства должностным лицам.
"В результате адвокат получил от женщины 31 млн тенге", – сказано в заявлении прокуратуры 16 апреля 2026 года.
В итоге Жезказганский городской суд признал адвоката виновным и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься адвокатской и юридической деятельностью сроком на 5 лет.
Приговор пока не вступил в законную сил.
