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Происшествия

Мошенник под предлогом продажи бизнеса завладел 69 миллионами тенге

мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 19:46 Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
51-летнего жителя Алматинской области подозревают в том, что он под предлогом продажи бизнеса завладел 69 миллионами тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации правоохранительных органов, как потерпевший, так и подозреваемый являются гражданами соседней республики.

"В результате оперативных действий злоумышленник был изобличен и в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность задержанного к другим эпизодам мошенничества". Пресс-служба ДП Алматинской области

Расследование продолжается.

Полицейские призывали граждан быть бдительными при совершении крупных сделок и тщательно проверять информацию о потенциальных партнерах.

Ранее сообщалось, что в Турции появилось фальшивое золото, которое сложно отличить от настоящего.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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