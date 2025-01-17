Мошенник под предлогом продажи бизнеса завладел 69 миллионами тенге
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
51-летнего жителя Алматинской области подозревают в том, что он под предлогом продажи бизнеса завладел 69 миллионами тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации правоохранительных органов, как потерпевший, так и подозреваемый являются гражданами соседней республики.
"В результате оперативных действий злоумышленник был изобличен и в настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность задержанного к другим эпизодам мошенничества". Пресс-служба ДП Алматинской области
Расследование продолжается.
Полицейские призывали граждан быть бдительными при совершении крупных сделок и тщательно проверять информацию о потенциальных партнерах.
Ранее сообщалось, что в Турции появилось фальшивое золото, которое сложно отличить от настоящего.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript