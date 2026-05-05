Громкое дело о пытках в колонии Атбасара: подсудимым предъявлено новое обвинение
Соответствующее ходатайство прокурора удовлетворил специализированный межрайонный уголовный суд Акмолинской области 4 мая 2026 года.
Изменение подсудности связано с представлением нового обвинительного акта, согласно которому действия подсудимых теперь квалифицируются по статье 362 ч. 1 УК РК.
"Вменяемое уголовное правонарушение по ст. 362 ч. 1 УК относится к категории преступлений средней тяжести, не подпадает под категорию дел, подлежащих рассмотрению с участием присяжных заседателей, место совершения – учреждение КУИС города Атбасара", – сообщили в суде.
Учитывая данные обстоятельства, СМУС Акмолинской области постановил направить уголовное дело для дальнейшего рассмотрения по существу.
Стоит отметить, что постановление суда в настоящее время еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
В феврале 2025 года вердиктом присяжных заседателей подсудимых признали невиновными и оправдали за отсутствием состава преступления.
В апреле того же года постановлением судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда приговор уголовного суда по делу в отношении 12 сотрудников КУИС Атбасарского района был отменен.
В марте этого года стало известно, что дело направлено на повторное рассмотрение.