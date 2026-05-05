Происшествия

Громкое дело о пытках в колонии Атбасара: подсудимым предъявлено новое обвинение

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 21:51 Фото: Zakon.kz
Уголовное дело в отношении 12 сотрудников КУИС, обвиняемых в превышении должностных полномочий, будет передано для рассмотрения в Атбасарский районный суд. Об этом 5 мая 2026 года сообщили в пресс-службе судов Акмолинской области, передает Zakon.kz.

Соответствующее ходатайство прокурора удовлетворил специализированный межрайонный уголовный суд Акмолинской области 4 мая 2026 года.

Изменение подсудности связано с представлением нового обвинительного акта, согласно которому действия подсудимых теперь квалифицируются по статье 362 ч. 1 УК РК.

"Вменяемое уголовное правонарушение по ст. 362 ч. 1 УК относится к категории преступлений средней тяжести, не подпадает под категорию дел, подлежащих рассмотрению с участием присяжных заседателей, место совершения – учреждение КУИС города Атбасара", – сообщили в суде.

Учитывая данные обстоятельства, СМУС Акмолинской области постановил направить уголовное дело для дальнейшего рассмотрения по существу.

Стоит отметить, что постановление суда в настоящее время еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

В феврале 2025 года вердиктом присяжных заседателей подсудимых признали невиновными и оправдали за отсутствием состава преступления.

В апреле того же года постановлением судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда приговор уголовного суда по делу в отношении 12 сотрудников КУИС Атбасарского района был отменен.

В марте этого года стало известно, что дело направлено на повторное рассмотрение.

