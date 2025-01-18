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Происшествия

Потерявшийся в горах Алматинской области турист три дня провел в хижине, ожидая спасения

Спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 11:24 Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС Казахстана успешно завершили трехдневную поисково-спасательную операцию в горах Алматинской области, где ранее пропал турист, сообщает Zakon.kz.

К поискам 42-летнего мужчины, который отправился в многодневный поход 12 января 2025 года и спустя три дня перестал выходить на связь, привлекли вертолет Казавиаспас МЧС. 

"Специалисты Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС незамедлительно приступили к поискам. Были задействованы кинологические расчеты, беспилотные летательные аппараты и наземные группы. За первые двое суток обследовали 14 точек, включая самые популярные туристические маршруты, вершины, ущелья и перевалы. Сегодня, благодаря облету с использованием воздушного борта Казавиаспас, мужчина был обнаружен в хижине в ущелье "Левый Талгар" на высоте 2970 метров. Пострадавший не нуждался в медицинской помощи и был доставлен в город Алматы", – рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили туристам о необходимости тщательно планировать свои маршруты, своевременно информировать близких о своих передвижениях и использовать средства связи для безопасности в горах.

А 17 января стало известно о том, что в селе Ушкатты Айтекебийского района Актюбинской области четыре человека вышли на поиски скота и застряли на дороге, в результате чего продолжили путь пешком и заблудились. В поисково-спасательной операции был задействован беспилотный летательный аппарат, с помощью которого спасатели обнаружили пропавших граждан.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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