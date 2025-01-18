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Происшествия

Подросток выпал из окна многоэтажки в Астане

Оконная рама , фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 11:32 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространяется информации о гибели подростка, который выпал из окна многоэтажки в Астане. Трагедия произошла в районе Хан Шатыр по улице Анет баба вечером, 17 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного Департамента полиции информацию подтвердили:

"По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства происшествия выясняются".

13 января 2025 года из-за падения с высоты в Павлодаре погибла 20-летняя девушка.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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