Подросток выпал из окна многоэтажки в Астане
Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространяется информации о гибели подростка, который выпал из окна многоэтажки в Астане. Трагедия произошла в районе Хан Шатыр по улице Анет баба вечером, 17 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе столичного Департамента полиции информацию подтвердили:
"По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства происшествия выясняются".
13 января 2025 года из-за падения с высоты в Павлодаре погибла 20-летняя девушка.
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