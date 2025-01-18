Подросток выпал из окна многоэтажки в Астане

Фото: Zakon.kz

В соцсетях распространяется информации о гибели подростка, который выпал из окна многоэтажки в Астане. Трагедия произошла в районе Хан Шатыр по улице Анет баба вечером, 17 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного Департамента полиции информацию подтвердили: "По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства происшествия выясняются". 13 января 2025 года из-за падения с высоты в Павлодаре погибла 20-летняя девушка.

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