20-летняя жительница Павлодара разбилась, спрыгнув из окна многоэтажки

13 января в Павлодаре погибла 20-летняя девушка из-за падения с высоты, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн сообщает, что трагический случай произошел на улице Камзина. Приехавшие на место медики констатировали смерть девушки.

"Вызов поступил 13 января в 17:47. Причина вызова – падение с высоты. На месте была констатирована смерть девушки 2004 года рождения", – рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

В полиции отметили, что обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

13 января 2025 года ребенок пролетел почти два этажа вниз, упав с аттракциона в павлодарском ТРЦ.