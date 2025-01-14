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Происшествия

20-летняя жительница Павлодара разбилась, спрыгнув из окна многоэтажки

20-летняя жительница Павлодара разбилась из-за падения с высоты, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 19:11 Фото: pixabay
13 января в Павлодаре погибла 20-летняя девушка из-за падения с высоты, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн сообщает, что трагический случай произошел на улице Камзина. Приехавшие на место медики констатировали смерть девушки.

"Вызов поступил 13 января в 17:47. Причина вызова – падение с высоты. На месте была констатирована смерть девушки 2004 года рождения", – рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

В полиции отметили, что обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

13 января 2025 года ребенок пролетел почти два этажа вниз, упав с аттракциона в павлодарском ТРЦ.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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