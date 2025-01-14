20-летняя жительница Павлодара разбилась, спрыгнув из окна многоэтажки
Фото: pixabay
13 января в Павлодаре погибла 20-летняя девушка из-за падения с высоты, сообщает Zakon.kz.
Павлодар-онлайн сообщает, что трагический случай произошел на улице Камзина. Приехавшие на место медики констатировали смерть девушки.
"Вызов поступил 13 января в 17:47. Причина вызова – падение с высоты. На месте была констатирована смерть девушки 2004 года рождения", – рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.
В полиции отметили, что обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.
13 января 2025 года ребенок пролетел почти два этажа вниз, упав с аттракциона в павлодарском ТРЦ.
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