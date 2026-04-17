Происшествия

Опасный инцидент на дороге в области Жетысу едва не привел к трагедии

полицейские спасли людей из горящего авто в Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 18:10 Фото: Zakon.kz
Сотрудники патрульной полиции департамента полиции области Жетысу, находясь на маршруте патрулирования вблизи села Алгабас, заметили остановившуюся на обочине автомашину Mazda, из-под которой начал подниматься дым, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, инспекторы Жандос Берликожанов и Рымжан Кервен мгновенно бросились к автомобилю.

"Огонь стремительно набирал силу, но полицейские, не теряя ни мгновения, с помощью подручных средств приступили к тушению. Одновременно они вывели людей из опасной зоны, отведя их на безопасное расстояние. Благодаря их слаженным и решительным действиям удалось не допустить трагедии", – говорится в сообщении.

Затем сотрудники вызвали экстренные службы – скорую медицинскую помощь и пожарных. До их прибытия полицейские продолжали контролировать ситуацию: регулировали дорожное движение, чтобы избежать новых происшествий, и отодвинули поврежденный автомобиль за пределы проезжей части.

Ранее сообщалось, что за полчаса разоблачили мошенников полицейские Экибастуза.

Елена Беляева
