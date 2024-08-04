Зажало между автомобилем и деревом: смертельное ДТП произошло в Алматы
По предварительной версии, водитель автомобиля Hyundai Sonata, двигаясь по проспекту Назарбаева, свернула на улицу Жамбыла. Девушка стала парковаться задним ходом на стоянку за которой располагается небольшой тротуар, где в этот момент проходили три человека.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"Увидев пешеходов в зеркало заднего вида, водитель, вероятно растерялась и резко нажала на педаль, перепутав тормоз и газ. Один прохожий успел отскочить, а две женщины оказались под колесами. Одну из них корпус машины резко вдавил в дерево, после чего автомобиль отбросило на соседний тротуар, где он остановился", – сообщает корреспондент Zakon.kz.
Медики, вызванные на место происшествия, экстренно госпитализировали пострадавших. Женщина, которая оказалась между автомобилем и деревом, скончалась в больнице от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель.
Ранее стало известно, что в Алматинской многопрофильной клинической больнице скончался один из водителей, пострадавших в аварии с участием грузовиков. ДТП с большегрузами произошло 1 августа 2024 года в поселке Бесагаш Талгарского района.