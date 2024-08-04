Зажало между автомобилем и деревом: смертельное ДТП произошло в Алматы

Смертельное ДТП произошло утром 4 августа в Алматы на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Жамбыла. Девушка сбила двоих пешеходов, пытаясь припарковаться, сообщает Zakon.kz.

По предварительной версии, водитель автомобиля Hyundai Sonata, двигаясь по проспекту Назарбаева, свернула на улицу Жамбыла. Девушка стала парковаться задним ходом на стоянку за которой располагается небольшой тротуар, где в этот момент проходили три человека.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Увидев пешеходов в зеркало заднего вида, водитель, вероятно растерялась и резко нажала на педаль, перепутав тормоз и газ. Один прохожий успел отскочить, а две женщины оказались под колесами. Одну из них корпус машины резко вдавил в дерево, после чего автомобиль отбросило на соседний тротуар, где он остановился", – сообщает корреспондент Zakon.kz.

Медики, вызванные на место происшествия, экстренно госпитализировали пострадавших. Женщина, которая оказалась между автомобилем и деревом, скончалась в больнице от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и дознаватель.

Ранее стало известно, что в Алматинской многопрофильной клинической больнице скончался один из водителей, пострадавших в аварии с участием грузовиков. ДТП с большегрузами произошло 1 августа 2024 года в поселке Бесагаш Талгарского района.