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Происшествия

Полицейские спасли жизнь девушке в Алматинской области, которая пыталась покончить с собой

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 10:59 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области сотрудники полиции вовремя успели оказать помощь девушке, которая пыталась покончить с собой. Момент спасения сельчанки запечатлел жетон одного из них, сообщает Zakon.kz.

В правоохранительные органы обратилась встревоженная подруга сельчанки.

"16 января на пульт "102″ Жамбылского районного отдела полиции поступил звонок. Девушка рассказала, что ее подруга, находящаяся в селе Каргалы, намеревается свести счеты с жизнью. На указанный адрес оперативно выехал ближайший экипаж патрульной полиции – Ернар Куттыбаев и Нурбол Картанбаев", – рассказали в пресс-службе МВД.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что двери дома заперты. Не теряя времени, они разбили окно и проникли внутрь. В одной из комнат патрульные нашли девушку, которая уже находилась в критическом состоянии.

Пострадавшую вынесли из дома на руках, уложили в полицейский автомобиль и немедленно доставили в местную больницу, где врачи успели стабилизировать ее состояние. Сейчас девушку уже перевели в общую палату.

Ранее стало известно о том, что в Атырау учительница английского языка предприняла попытку суицида. По предварительной информации, на такой поступок она решилась после педагогического совета. 

Андрей Дюсупов
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