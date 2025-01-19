Полицейские спасли жизнь девушке в Алматинской области, которая пыталась покончить с собой

В Алматинской области сотрудники полиции вовремя успели оказать помощь девушке, которая пыталась покончить с собой. Момент спасения сельчанки запечатлел жетон одного из них, сообщает Zakon.kz.

В правоохранительные органы обратилась встревоженная подруга сельчанки.

"16 января на пульт "102″ Жамбылского районного отдела полиции поступил звонок. Девушка рассказала, что ее подруга, находящаяся в селе Каргалы, намеревается свести счеты с жизнью. На указанный адрес оперативно выехал ближайший экипаж патрульной полиции – Ернар Куттыбаев и Нурбол Картанбаев", – рассказали в пресс-службе МВД.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что двери дома заперты. Не теряя времени, они разбили окно и проникли внутрь. В одной из комнат патрульные нашли девушку, которая уже находилась в критическом состоянии.

Пострадавшую вынесли из дома на руках, уложили в полицейский автомобиль и немедленно доставили в местную больницу, где врачи успели стабилизировать ее состояние. Сейчас девушку уже перевели в общую палату.

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