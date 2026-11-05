17-летний житель Костанайской области перерезал горло пенсионеру

В Костанайской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве 86-летнего жителя, сообщает Zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что преступление произошло 30 октября. В распространяемой в социальных сетях информации указано, что пожилому мужчине перерезали горло на скамейке во дворе жилого дома.

Полиция возбудила уголовное дело.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, которому оказалось 17 лет. Он водворен в изолятор временного содержания", – поделились в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

В данное время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что трое студентов дерзко ограбили пожилого человека в Кокшетау.