Стали известны новые подробности о кровавой бойне в одной из квартир Астаны

Соседи рассказали о кровавой бойне, которая произошла в минувшие выходные в одной из квартир Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 января телеканал "КТК", по словам соседей, все произошло поздней ночью. Одна из женщин выбежала на лестничную площадку, стучалась в двери и звала на помощь.

"В 4 утра или около того я слышала крики. Женщина стучала в двери и просила вызвать полицию", — вспоминает соседка Жазира Нуралиева.

Причиной конфликта, по данным полиции, могли стать замечания, сделанные родственниками в адрес племянника.

"Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, конфликт начался из-за критики в его адрес", — сообщил начальник управления полиции района Алматы г. Астаны Диас Токатов.

Соседи также предполагают, что поводом для агрессии стало увлечение молодого человека виртуальными играми.

Также соседи отметили, что подозреваемый дождался, пока родственники уснут, и принялся за расправу. А еще говорят, что молодой человек днями и ночами увлекался виртуальными играми. Они то, по мнению жильцов, и могли спровоцировать агрессию.

"Он постоянно играл в Free Fire, день и ночь. Кажется, это его довело", — поделились жильцы дома.

После нападения трое пострадавших женщин были доставлены в больницу с множественными ножевыми ранениями.





"Скорой помощью доставлены три пациентки с множественными колото-резанными ранениями лица, шеи, грудной клетки, верхних конечностей. Все они были в тяжелом состоянии геморрагического и травматического шока. Сразу же в экстренном порядке были произведены операции. В настоящее время состояние с улучшением, средней степени тяжести", — врач-хирург многопрофильной больницы №1 рассказала Татьяна Колпакчи.

О преступлении стало известно 19 января. Сообщалось, что 21-летнего астанчанина подозревают в жесткой расправе над членами собственной семьи. По предварительной версии, ссора случилась из-за телефона: родственники забрали его, когда подозреваемый играл во Free Fire. Тогда он взял нож и перерезал горло каждому спящему. Один человек умер на месте. По информации журналиста Михаила Козачкова, взрослые пострадавшие – тети подозреваемого, девушка – его двоюродная сестра. А от ударов ножом скончался его 28-летний двоюродный брат. Позже стало известно о состоянии выживших.