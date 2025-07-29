В Алматы 19-летний парень погиб во время пожара на птицефабрике

Рабочий погиб при пожаре на птицефабрике под Алматы. Тело 19-летнего парня спасатели обнаружили в ходе разведки. Известно, что молодой человек был сотрудником подрядной организации, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, ЧП случилось на территории предприятия в Илийском районе. Огонь вспыхнул в здании столовой. И к приезду пожарных строение уже горело открытым пламенем.

Спасателям удалось не допустить возгорания соседних построек. Всего было уничтожено 450 кв. м.

В данное время специалисты выясняют причины трагедии. Полицейские завели уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что женщину вытащили из горящей квартиры в Алматинской области.