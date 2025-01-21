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Происшествия

Астанчанку наказали за кражу, которую совершил ее ребенок

кража велосипеда, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 20:18 Фото: pixabay
В Астане женщину оштрафовали почти на 80 тыс. тенге за неисполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка, который забрал чужой велосипед, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрел дело в отношении гражданки А. по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, который совершил умышленное правонарушение. Деяние содержит признаки уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 127 КоАП.

Судом установлено, что жительница Астаны не воспитывала ребенка, в результате чего он украл велосипед. Совершить кражу удалось, срезав замок. Сумма ущерба составила 90 тыс. тенге.

"В суде гражданка А. признала факт правонарушения и пояснила суду, что ребенок украл велосипед, чтобы покататься. Также женщина возместила ущерб в полном объеме", – говорится в материалах суда. 

Отмечается, что санкция ч. 3 ст. 127 КоАП предусматривала наказание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест до 10 суток. Но при назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и наличие малолетних детей на иждивении женщины.

"Постановлением суда А. признана виновной по ч. 3 ст. 127 КоАП, и ей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП", – отмечается в постановлении суда.

Постановление вступило в законную силу.

В октябре прошлого года стало известно, что в Астане 20 граждан пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который разработал план по оформлению на жителей столицы денежных кредитов через банковское приложение. 

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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