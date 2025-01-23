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Происшествия

Трое детей и двое взрослых погибли в частном доме на севере Казахстана

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 14:33 Фото: Zakon.kz
В селе Ступинка на севере Казахстана сгорел частный дом. На месте пожара обнаружены тела двух взрослых и троих детей. Их личности устанавливаются. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

Информация о пожаре в частном жилом доме поступила на пульт 112 ночью. По прибытии огнеборцев дом горел открытым пламенем: обрушилась кровля и потолочное перекрытие.

"В ходе тушения на месте пожара обнаружены тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливаются".Пресс-служба ДЧС СКО

Предварительная площадь пожара – 104 квадратных метра, причина устанавливается.

На месте происшествия находится начальник ДЧС СКО полковник Жомарт Аскаров.

Примечательно, что обход жилого сектора села в рамках профилактической работы с населением по предупреждению пожаров был проведен специалистами 5 октября 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что 16-летнего подростка госпитализировали с ожогами после пожара и взрыва газа в частном доме в селе Тайтобе.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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