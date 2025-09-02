#АЭС в Казахстане
Происшествия

Школьников напугало замыкание электросчетчика и люстры в Павлодарской области

Школьников напугало замыкание электросчетчика и люстры в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 23:07 Фото: Zakon.kz
2 сентября 2025 года огнеборцы Павлодарской области дважды выезжали по сообщениям о коротком замыкании в школах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Павлодара, первое сообщение о возгорании электросчетчика в столовой средней школы № 33 поселка Атамекен поступило в 13:50.

"Оперативно прибывшими на место пожарными в ходе проверки установлено, что произошло короткое замыкание электросчетчика без последующего горения. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 461 человек, в том числе 421 школьник".ДЧС Павлодара

В 14:34 пожарные вновь выехали по тревоге. В этот раз в средней школе № 3 Баянаульского района произошло замыкание люстры.

"На месте было установлено, что в светодиодной лампе произошло короткое замыкание электропроводов с последующим оплавлением пластикового корпуса. Самостоятельно эвакуировались 101 человек, из них 91 школьник".ДЧС Павлодара

В обоих случаях никто не пострадал. Силами ДЧС проведены контрольный осмотр и проветривание помещений.

В Павлодарской области 23 января 2025 года сгорела общеобразовательная школа. Это случилось в селе Буланбай Иртышского района.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
