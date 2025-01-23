#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
522.42
543.89
5.28
Происшествия

Около девяти мииллионов тенге задолжал житель Степногорска своим детям

миллионы задолжал житель Степногорска своим детям, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 00:38 Фото: polisia.kz
18 января в Управление полиции города Степногорска поступило заявление местной жительницы, которая сообщила о том, что бывший супруг не исполняет обязательства по выплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, сообщает Zakon.kz.

Сумма задолженности составила 8 млн 900 тыс. тенге. Другая жительница области также обратилась в управление полиции и сообщила, что бывший супруг не выплачивает алименты на содержание общего ребенка в сумме 1 млн 191 тыс. тенге.

"Управлением полиции по этим фактам начато досудебное расследование. Напомним, что родители обязаны содержать несовершеннолетних детей до 18-ти лет, а также совершеннолетних до их 21-летнего возраста, если они продолжают получать образование. Алименты могут быть взысканы для содержания совершеннолетних, но нетрудоспособных детей, а также на дополнительные расходы при исключительных обстоятельствах: при тяжелой болезни ребенка и необходимости в посторонней помощи", – предупредили в полиции.

Ранее сообщалось, что казахстанцы для получения алиментов будут открывать специальные счета.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Более 125 тысяч цыплят погибли на птицефабрике в ЗКО
Происшествия
00:47, 24 января 2025
Более 125 тысяч цыплят погибли на птицефабрике в ЗКО
Грузовики и легковые автомобили попали в снежный занос в Акмолинской области
Происшествия
23:42, 23 января 2025
Грузовики и легковые автомобили попали в снежный занос в Акмолинской области
Пастух выехал в сторону зимовки и пропал в Абайской области
Происшествия
22:23, 23 января 2025
Пастух выехал в сторону зимовки и пропал в Абайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: