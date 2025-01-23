Около девяти мииллионов тенге задолжал житель Степногорска своим детям

18 января в Управление полиции города Степногорска поступило заявление местной жительницы, которая сообщила о том, что бывший супруг не исполняет обязательства по выплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей, сообщает Zakon.kz.

Сумма задолженности составила 8 млн 900 тыс. тенге. Другая жительница области также обратилась в управление полиции и сообщила, что бывший супруг не выплачивает алименты на содержание общего ребенка в сумме 1 млн 191 тыс. тенге.

"Управлением полиции по этим фактам начато досудебное расследование. Напомним, что родители обязаны содержать несовершеннолетних детей до 18-ти лет, а также совершеннолетних до их 21-летнего возраста, если они продолжают получать образование. Алименты могут быть взысканы для содержания совершеннолетних, но нетрудоспособных детей, а также на дополнительные расходы при исключительных обстоятельствах: при тяжелой болезни ребенка и необходимости в посторонней помощи", – предупредили в полиции.

Ранее сообщалось, что казахстанцы для получения алиментов будут открывать специальные счета.