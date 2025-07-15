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Происшествия

Разборки соседей в Степногорске закончились побоями

разборки соседей закончились побоями, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 21:14 Фото: pixabay
В Управление полиции города Степногорска поступили два обращения от местных жительниц о получении телесных повреждений в результате ссор с соседями, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, первый инцидент произошел 11 июля. Тогда 39-летняя горожанка заявила, что ее 73-летний сосед во время конфликта нанес ей побои. Уже на следующий день поступило аналогичное заявление от другой жительницы города, которая также пострадала в ходе ссоры на лестничной площадке.

По обоим фактам в полиции начаты досудебные расследования, назначены экспертизы.

Отмечается, что участковые инспекторы нередко сталкиваются с подобными ситуациями – когда бытовые разногласия между соседями перерастают в агрессию. Причины могут быть разными: шум, непонимание, старые обиды. Однако правоохранители напоминают: любые конфликты лучше решать мирным путем. Полицейские призывают граждан быть терпимее друг к другу.


"Доброжелательность, уважение к личному пространству и умение договариваться – основа спокойной жизни в доме. Если эмоции выходят из-под контроля, не стесняйтесь обращаться к участковому инспектору: его задача – не только пресекать правонарушения, но и помогать людям находить компромиссы до обострения конфликта", – уточнили в пресс-службе МВД РК.

Ранее сообщалось, что испанка забаррикадировалась в своей квартире и угрожает соседям взорвать дом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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