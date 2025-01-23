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Происшествия

Поступок полицейских восхитил пользователей Казнета

полицейские потушили загоревшийся автомобиль в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 18:22 Фото: Zakon.kz
В социальной сети распространилось видео, на котором полицейские тушат загоревшийся автомобиль. Выяснилось, что инцидент произошел в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал командир роты БПП Ғабит Әзбердиев, он патрулировал город, когда на перекрестке Академика Бектурова – Лермонтова увидел автомашину марки Ауди А4, из-под капота которой сильно повалил дым.

"Не раздумывая, сразу же остановился, взял со служебной автомашины огнетушитель и побежал на помощь. Водитель был рядом, он растерялся. Открыли капот, а там уже горел двигатель. Следом подъехал еще один наш экипаж с подполковником Кикібай Бауржаном и капитаном Магуперовым Талгатом. Все вместе потушили машину. Не остались в стороне и рядом проезжающие водители, все предлагали помощь. Одна девушка принесла свой огнетушитель и отдала нам. Все потушили и поехали дальше нести службу", – рассказал Әзбердиев.

В социальных сетях поступок полицейских вызвал бурную реакцию.

В свою очередь, полиция благодарит всех неравнодушных граждан, которые не проехали мимо, за активную гражданскую позицию.

Ранее сообщалось, что школа полностью сгорела в Павлодарской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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