Должница из ЗКО полгода проведет в колонии после попытки незаконно попасть в Россию

Жительница Западно-Казахстанской области пыталась проехать в Россию, игнорируя ограничение на выезд из-за долгов, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой Город", женщину задержали пограничники РФ, когда она вместе с супругом в темноте незаконно пересекла границу РК в направлении поста "Сырым", где уже на территории соседнего государства ее задержали сотрудники Пограничной службы ФСБ России.

"В сентябре 2024 года 30-летняя женщина – должник по исполнительному производству обратилась к частному судебному исполнителю и попросила снять ограничение на выезд из страны, которое было наложено на нее с санкции суда в апреле 2024 года", – рассказали в Департаменте юстиции по ЗКО.

Судебный исполнитель объяснил казахстанке, что ограничение можно снять только по заявлению взыскателя, либо в случае необходимости прохождения лечения за пределами страны. Однако следовать букве закона жительница региона не захотела.

Теперь по приговору суда Оренбургской области по статье 322 УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации" она проведет шесть месяцев в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что счета ИП в Казахстане не будут блокировать за незначительные долги. По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, в рамках нового Налогового кодекса будет применяться дифференцированный подход по суммам задолженностей и блокировка станет крайней мерой наказания.