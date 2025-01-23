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События

КНБ задержал казахстанца с огромным запасом наркотиков

КНБ задержал наркокурьера с огромным запасом наркотиков для сбыта в северных регионах, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 12:50 Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) при координации Генеральной прокуратуры ликвидировал региональный канал поставок наркотических средств из южных областей страны в Астану, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Комитета за 23 января 2025 года, при транспортировке наркотиков задержан "наркокурьер".

В ходе досмотра его авто обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны.

Фото: gov.kz

Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1,6 тонны марихуаны, а также 1 кг гашиша.

Фото: gov.kz

Известно, что наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.

Теперь, как уточнили специалисты, проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса.

"Подозреваемые находятся под стражей".Пресс-служба КНБ РК

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению.

Ранее КНБ опубликовал статистические данные о выявлении поддельных и чужих паспортов за 2024 год и первый месяц 2025 года. К примеру, 18 января 2025 года в пункте пропуска "Жибек жолы" Туркестанской области при осуществлении пограничного контроля задержана иностранка за попытку пересечения казахстанской границы по чужому паспорту.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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