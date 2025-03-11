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События

Полиция Алматы закрыла два call-центра мошенников, управляемых иностранцем

задержанные, монитор, полиция, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 13:25 Фото: пресс-служба полиции Алматы
В Алматы раскрыто мошенничество с использованием call-центров. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) заявили, что правоохранители задержали трех человек, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий было выявлено два call-центра, сотрудники которых обманывали граждан под предлогом вывода депозитов, зависших на банковских счетах стран Южной Азии.

Деятельностью офисов руководил иностранец.

"Основная деятельность сотрудников call-центра заключалась в управлении поступлением денежных средств на "дроп"-счета, которые использовались для перевода средств на другие счета, указанные кураторами мошенников. Переводы осуществлялись через различные платежные системы. Кроме того, в ходе обысков в офисах было изъято свыше 100 системных блоков, используемых для обработки денежных транзакций".Глава Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев

Кроме того, при попытке покинуть территорию Казахстана в Международном аэропорту Алматы был задержан еще один фигурант этого преступного дела.

По результатам следствия установлено, что работники офисов находили работу через интернет. Собеседования и обучение проводил руководитель офисов, который инструктировал новых сотрудников, объясняя, что их задача заключается в обработке заявок на вывод денежных средств с P2P-платежей. Работникам было запрещено пользоваться личными мобильными телефонами, и они строго соблюдали конспирацию. В настоящее время проводятся следственные действия по делу.

Под стражу взяты три человека. Еще 26 фигурантов находятся под следствием.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане в последнее время участились случаи мошенничества с участием лжесотрудников органов юстиции. Так, мошенники звонят потенциальным жертвам и представляются государственными или частными судебными исполнителями.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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