#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.84
543.11
5.28
Происшествия

Задержаны россиянин и казахстанцы: МВД раскрыло подробности операции в одном из бизнес-центров Алматы

Задержан россиянин и казахстанцы: МВД раскрыло подробности операции в одном из бизнес-центров Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 12:28 Фото: YouTube/mvdkontent
25 января 2025 года подробностями операции по ликвидации мошеннического call-центра в одном из крупных бизнес-центров Алматы поделились в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что офис интернет-мошенников обустроили в одном из крупных бизнес-центров Алматы.

"В Алматы полицейскими ликвидирован сall-центр, работники которого занимались обманом граждан соседнего государства под предлогом инвестиции в криптовалюту и фондовый рынок. Задержано 24 подозреваемых, пятеро из которых – иностранные граждане. В офисе обнаружены и изъяты 55 компьютеров, 6 ноутбуков, 30 сотовых телефонов, данные граждан соседнего государства, блокноты с рекомендациями и инструкции разговоров с потенциальными жертвами".Пресс-служба МВД РК

Как уточнил старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента по противодействию киберпреступности МВД Каныш Ашжанов, в задачи работников сall-центра входили поиск и убеждение людей, желающих вложиться в криптоинвестиции.

"После телефонного контакта с использованием подменных номеров таким лицам направлялись ссылки на фишинговые сайты, с помощью которых в последующем собирались персональные данные о потерпевших. В дальнейшем под их воздействием граждане переводили свои сбережения на заранее подготовленные криптокошельки".Каныш Ашжанов

По его словам, в настоящее время по факту расследуется уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
22 тонны изъятого мяса полицейские передали столичному приюту для животных
Происшествия
13:09, Сегодня
22 тонны изъятого мяса полицейские передали столичному приюту для животных
Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Жезказгане
Происшествия
12:15, Сегодня
Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Жезказгане
Офис интернет-мошенников обустроили в одном из крупных бизнес-центров Алматы
Происшествия
11:17, Сегодня
Офис интернет-мошенников обустроили в одном из крупных бизнес-центров Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: