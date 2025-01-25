Задержаны россиянин и казахстанцы: МВД раскрыло подробности операции в одном из бизнес-центров Алматы

25 января 2025 года подробностями операции по ликвидации мошеннического call-центра в одном из крупных бизнес-центров Алматы поделились в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что офис интернет-мошенников обустроили в одном из крупных бизнес-центров Алматы.

"В Алматы полицейскими ликвидирован сall-центр, работники которого занимались обманом граждан соседнего государства под предлогом инвестиции в криптовалюту и фондовый рынок. Задержано 24 подозреваемых, пятеро из которых – иностранные граждане. В офисе обнаружены и изъяты 55 компьютеров, 6 ноутбуков, 30 сотовых телефонов, данные граждан соседнего государства, блокноты с рекомендациями и инструкции разговоров с потенциальными жертвами". Пресс-служба МВД РК

Как уточнил старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента по противодействию киберпреступности МВД Каныш Ашжанов, в задачи работников сall-центра входили поиск и убеждение людей, желающих вложиться в криптоинвестиции.

"После телефонного контакта с использованием подменных номеров таким лицам направлялись ссылки на фишинговые сайты, с помощью которых в последующем собирались персональные данные о потерпевших. В дальнейшем под их воздействием граждане переводили свои сбережения на заранее подготовленные криптокошельки". Каныш Ашжанов

По его словам, в настоящее время по факту расследуется уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия.