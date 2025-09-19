#АЭС в Казахстане
События

Крупнейшая киберафера с deepfake: МВД Казахстана о спецоперации в Киеве

мошенники, Украина, МВД, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 19:09 Фото: пресс-служба МВД РК
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана и украинские силовики провели масштабную спецоперацию по ликвидации крупного мошеннического call-центра в Киеве, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в результате длительной оперативной разработки были установлены организаторы и активные участники транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины и специализировавшейся на мошеннических схемах с так называемым chargeback – фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.

Преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств.

Известно, что, используя методы социальной инженерии, они рассылали поддельные документы, звонили от имени "судебных" или "налоговых" органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц.

Потерпевших убеждали оплачивать "комиссии", "судебные сборы" или "налоги", а в ряде случаев брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного "платежа".

"По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысяч иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана, а сумма ущерба превышает 4 млн долларов".Пресс-служба МВД РК

Также в МВД рассказали, что организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами.

Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса.

Для поддержания "дисциплины" действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы.

В call-центре "работали" порядка 30 человек.

"В ходе обысков по 11 адресам и в самом call-центре изъято 41 единица компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и иные вещественные доказательства. На изъятых устройствах обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности. По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС. Украинская сторона при содействии казахстанской полиции продолжает следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов, соучастников, а также точного размера ущерба".Заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев

141 млн на четверых: в Шымкенте накрыли кибербанду

17 сентября 2025 года Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что жителям страны угрожает новая киберугроза.

Примечательно, что буквально пару дней до этого, 15 сентября, президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности и поручил принять меры против киберугроз в стране.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
