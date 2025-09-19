Крупнейшая киберафера с deepfake: МВД Казахстана о спецоперации в Киеве
В ведомстве уточнили, что в результате длительной оперативной разработки были установлены организаторы и активные участники транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины и специализировавшейся на мошеннических схемах с так называемым chargeback – фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.
Преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств.
Известно, что, используя методы социальной инженерии, они рассылали поддельные документы, звонили от имени "судебных" или "налоговых" органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц.
Потерпевших убеждали оплачивать "комиссии", "судебные сборы" или "налоги", а в ряде случаев брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного "платежа".
"По предварительным данным, пострадали более 4,5 тысяч иностранных граждан, в том числе граждан Казахстана, а сумма ущерба превышает 4 млн долларов".Пресс-служба МВД РК
Также в МВД рассказали, что организация имела четкую иерархию: от инвесторов и координаторов до технических лидеров, обучавших операторов, и непосредственных исполнителей, контактировавших с жертвами.
Незаконные доходы участники вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса.
Для поддержания "дисциплины" действовала система поощрений: операторы получали процент от каждой незаконно полученной суммы.
В call-центре "работали" порядка 30 человек.
"В ходе обысков по 11 адресам и в самом call-центре изъято 41 единица компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и иные вещественные доказательства. На изъятых устройствах обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности. По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС. Украинская сторона при содействии казахстанской полиции продолжает следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов, соучастников, а также точного размера ущерба".Заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев
17 сентября 2025 года Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что жителям страны угрожает новая киберугроза.
Примечательно, что буквально пару дней до этого, 15 сентября, президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности и поручил принять меры против киберугроз в стране.