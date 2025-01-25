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Происшествия

В Алматы тушат пожар в "Алматы арена"

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, пожарная техника , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 15:59 Фото: Zakon.kz
Пожар в "Алматы арена" тушат сотрудники ДЧС. Возгорание случилось в 15 часов 25 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города пожар начался на первом этаже в малом зале спортивного комплекса, где загорелись маты.

"Посетители и персонал самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных подразделений. Звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных колпаков эвакуировали троих детей", – рассказали в ДЧС.

Предварительная площадь пожара составляет 40 квадратных метров.

Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Жезказгане, который произошел 25 января 2025 года.

Андрей Дюсупов
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