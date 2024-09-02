В Астане с утра тушат крупный пожар
Фото: Telegram/astanovka98
В Астане на мусорном полигоне произошел пожар. Возгорание с утра 2 сентября 2024 года тушат сотрудники МЧС Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Видео полыхающего вдалеке пламени опубликовали в одном из столичных Telegram-каналов.
Согласно информации, разосланной МЧС РК с утра, возгорание мусора произошло на территории полигона твердых бытовых отходов в столичном районе Байконур. Тушат пожар сотрудники ведомства.
Фото: Telegram/qr_tjm
Фото: Telegram/qr_tjm
"На данный момент открытого горения нет. На месте проводятся работы по ликвидации очагов возгорания. В этих целях осуществляется проливка горения и засыпка грунтом специальной техникой. Предварительная площадь пожара составила 500 кв. м. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", – сообщили в МЧС РК вечером.
Ранее сообщалось, что 15 детей экстренно эвакуировали из здания ДЮСШ в Акмолинской области из-за пожара.
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