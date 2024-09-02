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В Астане с утра тушат крупный пожар

В Астане с утра тушат крупный пожар, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 20:06 Фото: Telegram/astanovka98
В Астане на мусорном полигоне произошел пожар. Возгорание с утра 2 сентября 2024 года тушат сотрудники МЧС Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Видео полыхающего вдалеке пламени опубликовали в одном из столичных Telegram-каналов.

Согласно информации, разосланной МЧС РК с утра, возгорание мусора произошло на территории полигона твердых бытовых отходов в столичном районе Байконур. Тушат пожар сотрудники ведомства.

В Астане с утра тушат крупный пожар, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 20:06

Фото: Telegram/qr_tjm

В Астане с утра тушат крупный пожар, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 20:06

Фото: Telegram/qr_tjm

"На данный момент открытого горения нет. На месте проводятся работы по ликвидации очагов возгорания. В этих целях осуществляется проливка горения и засыпка грунтом специальной техникой. Предварительная площадь пожара составила 500 кв. м. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", – сообщили в МЧС РК вечером.

Ранее сообщалось, что 15 детей экстренно эвакуировали из здания ДЮСШ в Акмолинской области из-за пожара.

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