В Астане с утра тушат крупный пожар

Фото: Telegram/astanovka98

В Астане на мусорном полигоне произошел пожар. Возгорание с утра 2 сентября 2024 года тушат сотрудники МЧС Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: