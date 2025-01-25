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События

Опасная погода: в Алматы и 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Алматы, мечеть, купол, Кок-Тобе, зима , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 21:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы и 11 областях Казахстана на 26 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, ночью на севере области временами 23 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный с переходом на западный ночью в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный на юго-западе, в центре области 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью на юго-востоке области 15-18 м/с.

На западе Актюбинской области ожидается туман.

На севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер восточный, юго-восточный ночью на юге области порывы 18-23 м/с. В Конаеве на дорогах ожидается гололедица. Ветер восточный ночью порывы 18-23 м/с.

В Алматы на дорогах ожидается гололедица. 

На западе, юге Костанайской области ожидается туман.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 26 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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