Опасная погода: в Алматы и 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 11 областях Казахстана на 26 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, ночью на севере области временами 23 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный с переходом на западный ночью в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Абайской области ожидается ветер юго-восточный на юго-западе, в центре области 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный ночью на юго-востоке области 15-18 м/с.

На западе Актюбинской области ожидается туман.

На севере, западе, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер восточный, юго-восточный ночью на юге области порывы 18-23 м/с. В Конаеве на дорогах ожидается гололедица. Ветер восточный ночью порывы 18-23 м/с.

В Алматы на дорогах ожидается гололедица.

На западе, юге Костанайской области ожидается туман.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 26 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.