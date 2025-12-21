Десятки лошадей чуть не замерзли насмерть на трассе в застрявшей фуре под Аркалыком
По данным МЧС, движение грузовика оказалось невозможным из-за сильных морозов и закрытия участка автодороги республиканского значения. В условиях низких температур в автомобиле замерз топливный фильтр, что привело к остановке транспортного средства.
В прицепе находились 45 лошадей. На место происшествия оперативно прибыли спасатели из Аркалыка. Они оказали техническую помощь водителю и приняли необходимые меры безопасности.
В результате проведенных работ ситуация была стабилизирована, угрозы для грузовика и перевозимых животных не возникло. В МЧС напомнили водителям о необходимости заранее проверять техническое состояние транспорта и уточнять информацию о состоянии автодорог перед выездом в условиях неблагоприятной погоды.
