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Происшествия

Пять человек спасли в Астане во время пожара в квартире

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 12:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Спасатели МЧС эвакуировали пятерых человек при пожаре в одной из квартир на десятом этаже столичной высотки, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 26 января 2025 года по улице Сембинова. Возгорание началось в спальном помещении и грозило распространением на соседние комнаты.

"Оперативно прибывшие спасатели из соседней квартиры по лестничному маршу эвакуировали пятерых человек, в том числе троих детей. Огонь удалось быстро локализовать и потушить без распространения на другие комнаты квартиры", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

Ранее в Петропавловске потушили крупный пожар, который произошел на складе древесины.

Андрей Дюсупов
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