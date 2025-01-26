Пять человек спасли в Астане во время пожара в квартире

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Спасатели МЧС эвакуировали пятерых человек при пожаре в одной из квартир на десятом этаже столичной высотки, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 26 января 2025 года по улице Сембинова. Возгорание началось в спальном помещении и грозило распространением на соседние комнаты. "Оперативно прибывшие спасатели из соседней квартиры по лестничному маршу эвакуировали пятерых человек, в том числе троих детей. Огонь удалось быстро локализовать и потушить без распространения на другие комнаты квартиры", – рассказали в пресс-службе МЧС РК. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты. Ранее в Петропавловске потушили крупный пожар, который произошел на складе древесины.

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