Казнет обсуждает видео нападения взрослого мужчины на подростка в детдоме Атырау

В детском доме семейного типа "Шанырак" мужчина несколько раз ударил подростка в спортивном зале. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а ролик в дальнейшем распространился в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", свои действия мужчина аргументировал тем, что мальчик его оскорбил. По предварительным данным, агрессор работает водителем в этом же детском доме.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области заявили, что по факту происшествия в детском доме "Шанырак" зарегистрировано уголовное дело, проводится комплекс следственных действий.

Иную информацию в интересах следствия раскрывать не стали.

Ранее в Атырау уже был схожий инцидент. Тогда воспитательница пнула ребенка. Все подробности конфликта можно прочитать здесь.