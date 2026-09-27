В Алматы патрульные поймали мужчину на закладках

В Алматы патрульные задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков бесконтактным способом, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, мужчину задержал экипаж "Буран-526" днем на улице Казакова в Алмалинском районе. При проверке выяснилось, что он делал тайники-закладки, фотографировал их на мобильный телефон и отправлял отчеты куратору.

На место вызвали следственно-оперативную группу. По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

Полиция устанавливает других участников схемы и весь канал распространения наркотиков.

В Казахстане с начала года в суды направили 45 уголовных дел в отношении участников организованных преступных групп, сообщили ранее в МВД.