В Алматы патрульные поймали мужчину на закладках
Фото: pixabay
В Алматы патрульные задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков бесконтактным способом, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, мужчину задержал экипаж "Буран-526" днем на улице Казакова в Алмалинском районе. При проверке выяснилось, что он делал тайники-закладки, фотографировал их на мобильный телефон и отправлял отчеты куратору.
На место вызвали следственно-оперативную группу. По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.
Полиция устанавливает других участников схемы и весь канал распространения наркотиков.
В Казахстане с начала года в суды направили 45 уголовных дел в отношении участников организованных преступных групп, сообщили ранее в МВД.
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