Автомобиль "запрыгнул" на крыльцо здания: полиция раскрыла детали в Жетысу
Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилось видео, на котором видно, что автомобиль буквально заскочил передней частью на крыльцо здания. В комментариях выяснилось, что инцидент произошел в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.
На ДТП отреагировали в пресс-службе ДП региона.
"Полицией возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством. Предварительно установлено, что мужчина угнал автомобиль, после чего, двигаясь по улице Кабанбай батыра, допустил столкновение с транспортным средством, а затем, не справившись с управлением, совершил наезд на входную группу одного из зданий", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что во время аварии никто не пострадал.
В настоящее время подозреваемый доставлен в полицию.
"Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение. Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения законодательства и предупреждает, что любые противоправные действия влекут ответственность, предусмотренную законом", – резюмировали правоохранители.
Ранее было сделано важное объявление МВД о пяти трассах Казахстана.
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