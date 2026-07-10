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Происшествия

Автомобиль "запрыгнул" на крыльцо здания: полиция раскрыла детали в Жетысу

ДТП в Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 20:12 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилось видео, на котором видно, что автомобиль буквально заскочил передней частью на крыльцо здания. В комментариях выяснилось, что инцидент произошел в области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

На ДТП отреагировали в пресс-службе ДП региона.

"Полицией возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством. Предварительно установлено, что мужчина угнал автомобиль, после чего, двигаясь по улице Кабанбай батыра, допустил столкновение с транспортным средством, а затем, не справившись с управлением, совершил наезд на входную группу одного из зданий", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что во время аварии никто не пострадал.

В настоящее время подозреваемый доставлен в полицию.

"Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение. Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения законодательства и предупреждает, что любые противоправные действия влекут ответственность, предусмотренную законом", – резюмировали правоохранители.

Ранее было сделано важное объявление МВД о пяти трассах Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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