Набор наушников пытались пронести на территорию колонии в Костанае

Инцидент произошел по улице Киевская 27 января у основного ограждения в костанайскую колонию. Нарушители пытались перебросить на территорию учреждения запрещенные предметы, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, сотрудники оперативного и режимного отдела учреждения №38 и военнослужащие Национальной гвардии 6697 задержали подозреваемого. Его доставили в помещение группы досмотра режимного отдела для дальнейшего разбирательства.

Фото: kstnews.kz

При осмотре содержимого пакета, обнаруженного у задержанного, обнаружили два свертка, обмотанные скотчем. Внутри находились четыре сенсорных телефона, три SIM-карты, пять наушников и два зарядных устройства.

ДУИС напоминает, что пронос запрещенных предметов на территорию учреждения влечет за собой административную ответственность.

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