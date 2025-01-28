#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
516.77
542.87
5.33
Происшествия

Набор наушников пытались пронести на территорию колонии в Костанае

Набор наушников пытались пронести на территорию колонии в Костанае , фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 08:30 Фото: pixabay
Инцидент произошел по улице Киевская 27 января у основного ограждения в костанайскую колонию. Нарушители пытались перебросить на территорию учреждения запрещенные предметы, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, сотрудники оперативного и режимного отдела учреждения №38 и военнослужащие Национальной гвардии 6697 задержали подозреваемого. Его доставили в помещение группы досмотра режимного отдела для дальнейшего разбирательства.

Фото: kstnews.kz

При осмотре содержимого пакета, обнаруженного у задержанного, обнаружили два свертка, обмотанные скотчем. Внутри находились четыре сенсорных телефона, три SIM-карты, пять наушников и два зарядных устройства.

ДУИС напоминает, что пронос запрещенных предметов на территорию учреждения влечет за собой административную ответственность.

Ранее сообщалось, что шестиклассница в Актау подверглась буллингу со стороны одноклассника.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Стали известны подробности крупного пожара в Алматы
Происшествия
00:15, 28 января 2025
Стали известны подробности крупного пожара в Алматы
Двухэтажное административное здание полыхает в Алматы
Происшествия
22:34, 27 января 2025
Двухэтажное административное здание полыхает в Алматы
Шестиклассница в Актау подверглась буллингу со стороны одноклассника
Происшествия
21:31, 27 января 2025
Шестиклассница в Актау подверглась буллингу со стороны одноклассника
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: