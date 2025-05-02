Гибель за 180 тысяч тенге: убийце продавца в Сарани вынесли приговор

2 мая в Караганде осудили 51-летнего жителя Сарани, который зверски расправился с продавцом местного магазина, сообщает Zakon.kz.

Жестокое нападение произошло в конце января. Рано утром преступник вооружился охотничьим ножом и решил ограбить минимаркет, но отважная продавец всеми силами пыталась его остановить. Тогда человек в маске нанес ей три удара ножом. Первые два в грудь оказались смертельными. После того как жертва упала, мужчина забрал из кассы 180 тыс. тенге. Найти и задержать его удалось только спустя сутки.

По статьям "Разбой" и "Убийство" мужчину приговорили к 23 годам колонии, передает "КТК". Он также должен будет выплатить моральную компенсацию 20 млн тенге и начать в тюрьме принудительное лечение у психиатра от поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Осужденный с приговором не согласился, он заявляет, что не хотел убивать продавца, а планировал только забрать деньги. Но из-за ее активного сопротивления пришлось пустить в ход нож. У 27-летней Гулстан остались супруг и двое маленьких детей.

На днях в Туркестанской области за пропажу майнинг-оборудования стоимостью 400 млн тенге наказали полицейских.